Bild: Apple

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Apple hat die neuen AirPods Max 2 offiziell vorgestellt. Die zweite Generation der Over-Ear-Kopfhörer bringt einige gezielte Verbesserungen – lässt aber auch bekannte Schwächen unangetastet.

AirPods Max 2: Das ist neu

Im Fokus der neuen AirPods Max 2 stehen vor allem interne Upgrades und kleinere Design-Anpassungen. Apple setzt nun auf einen moderneren H2 Chip, der eine verbesserte Audioverarbeitung sowie effizientere Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ermöglichen soll. Auch die Transparenzmodi wurden weiter optimiert.

Darüber hinaus unterstützt das Modell nun verbesserte Bluetooth-Standards, was sich vor allem bei der Verbindung mit neueren Apple-Geräten bemerkbar machen dürfte. Nutzer profitieren hier von stabileren Verbindungen und geringerer Latenz.

Was fehlt: Kaum Fortschritt beim Design

Trotz der technischen Updates bleibt das grundlegende Design unverändert. Die AirPods Max 2 entsprechen optisch dem Vorgänger – inklusive des bekannten Edelstahlrahmens und der austauschbaren Ohrpolster.

Auch beim Gewicht hat sich nichts getan. Die Kopfhörer gehören weiterhin zu den schwereren Modellen in ihrer Klasse – ein Kritikpunkt, den viele Nutzer bereits beim ersten Modell geäußert hatten.

Keine großen Sprünge bei den Kernfeatures

Überraschend ist vor allem, was Apple nicht verbessert hat. Laut den Specs bleibt die Akkulaufzeit weitgehend unverändert. Auch neue Audio-Features wie verlustfreies Streaming über Bluetooth oder signifikante Fortschritte bei Spatial Audio sind offenbar ausgeblieben.

Ebenfalls weiterhin umstritten: das mitgelieferte Case. Das sogenannte „Smart Case“ scheint unverändert übernommen worden zu sein und bietet weiterhin nur begrenzten Schutz.

Einordnung: Evolution statt Revolution

Mit den AirPods Max 2 liefert Apple ein klassisches „S“-Update: sinnvolle, aber inkrementelle Verbesserungen ohne grundlegenden Neuanfang. Besonders der H2 Chip ist relevant, doch echte Innovationen bleiben aus.

Für Neueinsteiger können die AirPods Max 2 dennoch eine interessante Option sein. Besitzer der ersten Generation hingegen erhalten nur wenige Argumente für ein Upgrade.

Fazit

Die AirPods Max 2 sind technisch moderner, aber konzeptionell nahezu unverändert. Apple optimiert Details, vermeidet jedoch größere Risiken – und lässt damit auch Chancen liegen.

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