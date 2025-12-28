Bild: Apple

Apple ist für sein minimalistisches Produktdesign bekannt. Besonders bei den AirPods blieb der Konzern seit der Markteinführung konsequent beim weißen Look. Ein neuer Leak zeigt nun jedoch, dass Apple intern deutlich farbenfroher gedacht hat.

Interne Prototypen in Pink und Gelb

Laut einem Bericht von 9to5Mac sind neue Bilder aufgetaucht, die farbige AirPods-Prototypen aus einer frühen Entwicklungsphase zeigen. Die Fotos stammen vom Leaker Kosutami und zeigen AirPods der ersten Generation in auffälligem Pink und Gelb. Dabei soll es sich um originale Apple-Prototypen handeln, die nie für eine Serienproduktion vorgesehen waren.

Die Farben erinnern stark an die iPhone-5c-Modelle und deuten darauf hin, dass Apple zeitweise mit einem deutlich verspielteren Designansatz für seine True-Wireless-Kopfhörer experimentierte. Interne Tests mit weiteren Farbtönen sollen ebenfalls stattgefunden haben, ehe Apple sich endgültig für das heute bekannte weiße Design entschied.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

Warum Apple beim weißen Design blieb

Offiziell hat Apple nie erklärt, warum farbige AirPods nie auf den Markt kamen. Naheliegend ist jedoch, dass der hohe Wiedererkennungswert und die klare Markenidentität eine zentrale Rolle spielten. Weiße AirPods sind bis heute sofort als Apple-Produkt identifizierbar – unabhängig vom iPhone-Modell oder dessen Farbe.

Ein seltener Blick hinter Apples Designprozesse

Der Leak liefert einen seltenen Einblick in Apples interne Entwicklungsarbeit und zeigt, wie viele Designideen es nie in den Handel schaffen. Ob Apple künftig doch noch farbige AirPods anbietet, bleibt offen – die jetzt aufgetauchten Prototypen belegen jedoch, dass entsprechende Konzepte längst existierten.

Aktuelle AirPods-Modelle

AirPods Pro (3. Generation, USB-C)

Sehr starke aktive Geräuschunterdrückung, transparenter Klang und tiefe Integration in iOS – weiterhin das Premium-Modell unter den AirPods.

AirPods (4. Generation)

Offenes Design ohne Silikon-Tips, räumliches Audio und solide Akkulaufzeit – ideal für Nutzer, die maximalen Tragekomfort bevorzugen.

