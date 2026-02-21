Bild: Apple

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Wie unter anderem 9to5Mac berichtet, enthält die aktuelle macOS 26.3-Version Hinweise auf gleich zwei neue Studio Display Modelle. In Systemdateien des Updates sollen bislang unbekannte Display-Kennungen aufgetaucht sein, die klar auf kommende Hardware-Produkte hindeuten. Apple selbst hat bislang keine neuen Monitore angekündigt – die Spuren im Code gelten jedoch als belastbarer Indikator.

macOS 26.3: Neue Display-Referenzen im Code

Laut dem Bericht wurden in macOS 26.3 neue interne Bezeichnungen entdeckt, die nicht mit dem bisherigen Studio Display (2022) übereinstimmen. Das aktuelle Modell, vorgestellt 2022, verfügt über ein 27-Zoll-5K-Panel (5.120 × 2.880 Pixel), 600 Nits Helligkeit, P3-Farbraum, integrierte 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Center Stage sowie ein Sechs-Lautsprecher-System.

Die neu entdeckten Referenzen sprechen demnach für zwei unterschiedliche Varianten. Konkrete technische Daten gibt es aber noch nicht. Entscheidend ist jedoch: Apple hinterlegt solche Gerätekennungen üblicherweise erst dann im System, wenn sich Produkte in fortgeschrittenen Testphasen befinden.

Kommt ein Pro-Modell – oder Mini-LED?

Bereits in der Vergangenheit gab es Spekulationen über ein mögliches Studio Display mit Mini-LED-Technologie oder eine Variante mit höherer Bildwiederholrate. Auch ein überarbeitetes Modell mit verbesserter Kamera- und Lautsprechertechnik gilt als wahrscheinlich.

Zum Vergleich: Das deutlich teurere Pro Display XDR (2019) bietet ein 32-Zoll-6K-Panel mit extrem hoher Helligkeit, richtet sich jedoch klar an professionelle Anwender. Zwischen dem aktuellen Studio Display und dem Pro Display XDR klafft preislich wie technisch eine Lücke – genau hier könnten neue Modelle ansetzen.

Warum die Hinweise ernst zu nehmen sind

Apple nutzt interne Gerätekennungen in macOS häufig zur Vorbereitung auf kommende Produkte. Ähnliche Code-Entdeckungen gab es in der Vergangenheit vor dem Launch neuer Macs oder Displays. Dass gleich zwei neue Kennungen auftauchen, spricht möglicherweise für unterschiedliche Varianten.

Ob Apple lediglich ein Update mit modernerem Chip (etwa für bessere Kamera-Features) plant oder ein technisch deutlich ambitionierteres Display vorbereitet, bleibt offen. Eine Vorstellung im Laufe des Jahres 2026 erscheint nach aktuellem Stand jedoch plausibel.

Einordnung

Ein aktualisiertes Studio Display 2026 würde strategisch Sinn ergeben: Der Markt für hochwertige externe Monitore wächst, insbesondere im Umfeld von Mac Studio, Mac mini und MacBook Pro. Gleichzeitig steht das bestehende Studio Display inzwischen mehrere Jahre unverändert im Line-up.

Sollte Apple tatsächlich zwei Modelle planen, könnte das Portfolio künftig klarer gestaffelt werden – etwa in eine Standard-Variante und eine technisch erweiterte Version mit höherer Display-Technologie.

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