Bild: Apple

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Apple hat die zweite Entwickler-Beta von iOS 26.4 veröffentlicht – nur eine Woche nach der ersten Version. Die jüngste Beta bringt gezielte Verbesserungen und Tests neuer Funktionen, darunter eine erweiterte Unterstützung für verschlüsselte RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android, Anpassungen an App-UI-Elementen sowie weitere Detailänderungen im System.

Erweiterte RCS-Verschlüsselung auf dem Prüfstand

Mit iOS 26.4 Beta 2 erweitert Apple die Testphase für end-to-end verschlüsselte RCS-Nachrichten: Nicht mehr nur iPhone-zu-iPhone-Chats, sondern erstmals auch Nachrichten zwischen iPhone und Android werden in der Beta mit Verschlüsselung getestet. Voraussetzung ist, dass beide Nutzer die aktuelle Version von iOS 26.4 bzw. Google Messages nutzen. Die Funktion soll letztlich mehr Sicherheit in plattformübergreifenden Chats bieten, wird aber voraussichtlich erst nach iOS 26.4 final ausgerollt.

UI-Anpassungen und Design-Rückkehr

In der zweiten Beta kehrt Apple bei Such-UI-Elementen in einigen System-Apps zu einem älteren iOS-18-Designzurück. So sind etwa die Suchleisten im App Store und in der Apple-Games-App wieder oben im Display platziert, ähnlich wie in iOS 18 – ein Schritt weg vom iOS-26-Design mit Suchsymbol in der Tab-Bar. Diese optischen Anpassungen könnten auf eine breitere Wiederaufnahme klassischer UI-Elemente im finalen Update hindeuten.

Kleinere Änderungen

Zusätzlich enthält iOS 26.4 Beta 2 diverse kleinere Änderungen:

Home-Screen-Bearbeitung: leicht veränderte Transparenz-Effekte in Menüs.

leicht veränderte Transparenz-Effekte in Menüs. In der Spiele-App wurde die Suchleiste vom unteren Bildschirmrand nach oben verschoben.

wurde die Suchleiste vom unteren Bildschirmrand nach oben verschoben. App-Store und Apple Music verwenden eine linksbündige „Apple Account“-Bezeichnung mit einheitlichem Logo.

verwenden eine linksbündige „Apple Account“-Bezeichnung mit einheitlichem Logo. In den Bedienungshilfen („Display und Textgröße“) gibt es die neue Option „ Reduce Highlighting Effects “.

(„Display und Textgröße“) gibt es die neue Option „ “. Anzeigen der Build-Nummer direkt beim Update-Screen.

Zudem entfällt die Einführung neuer Emoji in dieser Beta weiterhin, obwohl in früherem Code entsprechende Hinweise gefunden wurden.

Einordnung: Beta-Routine statt großer Feature-Drops

Während die erste iOS 26.4-Beta bereits viele neue Funktionen wie Playlist Playground, Verbesserungen in Apple-Music-UI, verschlüsselte RCS-Tests, Video-Podcasts oder Stolen Device Protection gebracht hat, zeigt die zweite Beta eher Feinschliff und UI-Justierungen.

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