Bild: Apple

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Wie 9to5Mac unter Berufung auf Mark Gurman von Bloomberg berichtet, testet Apple für das iPhone 18 Pro eine neue, auffällige Farboption: ein dunkles, sattes „Deep Red“. Die Nuance soll sich aktuell in einer internen Evaluierungsphase befinden und könnte im Herbst 2026 als exklusive Premium-Farbe für das iPhone 18 Pro und Pro Max erscheinen.

Deep Red statt Titan-Einheitslook?

Mit dem Wechsel zu einem Aluminium-Unibody-Design bei der Pro-Reihe hat Apple mehr Spielraum bei der Farbgestaltung. Laut dem Bericht experimentiert das Unternehmen mit mehreren rötlichen und violetten Varianten, wobei sich insbesondere ein tiefes Dunkelrot als Favorit herauskristallisiert haben soll.

Weitere Farbtests – aber nur eine Option realistisch

Neben Deep Red sollen intern auch braune und lilafarbene Ansätze diskutiert worden sein. Diese Varianten bewegen sich laut Gurman jedoch im gleichen Farbspektrum und gelten eher als Design-Alternativen in der Testphase. Ob es am Ende mehr als eine neue Farbe ins finale Line-up schafft, ist derzeit offen – traditionell entscheidet Apple erst spät im Entwicklungsprozess über das endgültige Portfolio.

iPhone Fold: Fokus auf Funktion statt Farbe

Während Apple beim iPhone 18 Pro offenbar mutiger werden könnte, soll das erste iPhone Fold farblich deutlich zurückhaltender ausfallen. Für das faltbare Modell sind dem Bericht zufolge primär klassische Töne wie Schwarz und Silber vorgesehen.

Die Strategie dahinter ist nachvollziehbar: Beim neuen Formfaktor liegt der Schwerpunkt auf Technik, Stabilität und Produktionssicherheit. Auffällige Farben spielen hier offenbar eine untergeordnete Rolle – zumindest zum Start.

Einordnung

Die Gerüchte rund um das iPhone 18 Pro zeigen eine mögliche Ausrichtung: Mehr visuelle Differenzierung im Premium-Segment, während neue Produktkategorien wie das Fold zunächst konservativ positioniert werden. Sollte Deep Red tatsächlich kommen, dürfte Apple 2026 auch optisch einen neuen Akzent setzen.

Bis zur erwarteten Vorstellung im Herbst bleibt es jedoch bei internen Tests – und damit bei einem klassischen Apple-Gerücht.

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