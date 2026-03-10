Bild: Apple

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Apple könnte seinem Desktop-Mac in diesem Jahr einen frischen Look verpassen. Wie 9to5Mac unter Berufung von Mac Gurman berichtet, arbeitet der Konzern an neuen Farbvarianten für den iMac 2026, die mit einem kommenden Update eingeführt werden sollen. Damit würde Apple erstmals seit mehreren Jahren das Farbportfolio des beliebten All-in-One-Rechners verändern.

Apple setzt beim iMac 2026 weiterhin auf Farbe

Der aktuelle 24-Zoll iMac mit Apple Silicon wird derzeit in sieben Farben angeboten: Blau, Grün, Pink, Gelb, Orange, Lila und Silber. Diese Palette geht im Kern auf das große Redesign des M1-iMac aus dem Jahr 2021 zurück und blieb seitdem weitgehend unverändert.

Beim späteren Update mit neueren Chips hat Apple zwar die Farbtöne leicht angepasst, etwa mit kräftigerem Blau oder intensiverem Grün, die Auswahl selbst blieb jedoch gleich.

Genau hier könnte das kommende Modell ansetzen: Laut Bericht soll Apple für den nächsten iMac-Refresh eine neue Farbauswahl vorbereiten. Welche Farben konkret geplant sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass Apple offenbar wieder stärker mit dem Erscheinungsbild experimentieren will.

Erster großer Farbwechsel seit Jahren möglich

Sollten sich die Gerüchte bestätigen, wäre dies die erste echte Überarbeitung der iMac-Farben seit rund fünf Jahren. Die aktuelle Palette begleitet den Apple-Silicon-iMac praktisch seit seiner Einführung.

Gerade beim iMac spielt die Farbgestaltung traditionell eine wichtige Rolle. Schon der legendäre iMac G3 aus den späten 1990er-Jahren wurde zum Symbol für Apples Designstrategie: Technik sollte nicht nur leistungsfähig, sondern auch visuell auffällig sein.

Technische Änderungen noch unklar

Der Bericht konzentriert sich primär auf das Design. Ob Apple beim nächsten iMac-Update auch größere technische Neuerungen plant, bleibt bislang offen – anzunehmen ist der Wechsel zum M5 Chip.

Aktuell nutzt das Modell einen 24-Zoll-4.5K-Retina-Bildschirm, M4 Chip und ein extrem schlankes Gehäuse.

Einordnung

Neue Farben wirken auf den ersten Blick wie eine kleine Änderung, sind für Apple aber strategisch wichtig. Gerade beim iMac, der häufig sichtbar auf dem Schreibtisch steht, spielt Design und Individualität eine größere Rolle als bei vielen anderen Macs.

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