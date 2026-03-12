Bild: Apple

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Apple hat ein weiteres Sicherheitsupdate für ältere iPhones und iPads veröffentlicht. Ab sofort stehen iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 zum Download bereit. Die Aktualisierungen richten sich ausschließlich an Geräte, die keine neueren Versionen des Betriebssystems mehr unterstützen.

Neue Funktionen bringt das Update nicht – stattdessen steht die Schließung mehrerer Sicherheitslücken im Mittelpunkt.

Sicherheitslücken werden nachträglich geschlossen

Laut Apples Release Notes beheben die Updates mehrere Schwachstellen im System. Diese stehen im Zusammenhang mit dem sogenannten „Coruna“-Exploit, einer komplexen Angriffsmethode, die zuvor von Sicherheitsforschern analysiert wurde.

Die entsprechenden Lücken wurden bereits in neueren Systemversionen geschlossen. Mit den jetzt veröffentlichten Updates bringt Apple die gleichen Schutzmaßnahmen auch auf ältere iPhones und iPads.

Für Nutzer dieser Geräte ist das Update daher besonders relevant, da bekannte Sicherheitslücken ein häufiges Einfallstor für Angriffe darstellen.

Update richtet sich an ältere iPhone- und iPad-Modelle

Die Aktualisierungen sind für Geräte gedacht, die nicht mehr auf iOS 17 oder neuere Versionen aktualisiert werden können. Dazu zählen mehrere ältere iPhone- und iPad-Modelle, die weiterhin mit iOS 16 oder iOS 15 betrieben werden.

Apple verfolgt damit eine Strategie, ältere Geräte möglichst lange mit Sicherheitsupdates zu versorgen. Selbst wenn neue Funktionen nicht mehr unterstützt werden, erhalten Nutzer weiterhin wichtige Schutzmaßnahmen gegen bekannte Schwachstellen.

Der lange Software-Support gilt als einer der Gründe, warum iPhones und iPads oft über viele Jahre hinweg genutzt werden können.

Installation über die Einstellungen

Das Update lässt sich direkt auf dem Gerät installieren:

Einstellungen öffnen Allgemein auswählen Softwareupdate aufrufen

Dort wird das Update automatisch angezeigt und kann sofort installiert werden.

Warum sich das Update lohnt

Auch wenn Updates wie iOS 16.7.15 auf den ersten Blick unscheinbar wirken, sind sie für die Sicherheit eines Geräts entscheidend. Gerade ältere Smartphones sind häufig länger im Einsatz und profitieren besonders von nachgereichten Sicherheitsupdates.

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