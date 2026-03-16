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Apple arbeitet an einer moderaten Weiterentwicklung seiner Betriebssysteme. Wie AppleInsider unter Berufung von Marc Gurman berichtet, stehen für die WWDC 2026 vor allem Verbesserungen für Siri sowie Anpassungen am neuen Liquid-Glass-Design auf der Agenda. Parallel berichtet 9to5Mac, dass iOS 27 voraussichtlich kein großes Redesign erhalten wird – stattdessen konzentriert sich Apple auf Feinschliff und Stabilität.

Siri könnte auf der WWDC 2026 im Mittelpunkt stehen

Ein wichtiger Schwerpunkt der Entwicklerkonferenz dürfte eine deutlich modernisierte Version von Siri sein. Apple arbeitet bereits seit kurzem mit Google an einer neuen Generation des Sprachassistenten, die stärker auf ein besseres Kontextverständnis setzt.

Die geplanten Verbesserungen sollen unter anderem ermöglichen, dass Siri:

Inhalte auf dem Bildschirm besser versteht

komplexere Aktionen innerhalb von Apps ausführt

persönliche Kontexte stärker berücksichtigt

Ein Teil dieser Funktionen war ursprünglich früher erwartet worden, wurden jedoch nicht erreicht.

Liquid-Glass-Design wird weiter verfeinert

Neben neuen KI-Funktionen arbeitet Apple offenbar auch an Anpassungen seines Liquid-Glass-Designs. Die Designsprache setzt auf transparente, glasartige Interface-Elemente und dynamische Lichteffekte und wurde erstmals mit iOS 26 eingeführt.

Die Oberfläche findet sich inzwischen in vielen Systembereichen, darunter:

Control Center

Lock Screen

verschiedene System-Apps

Mit iOS 27 soll Apple vor allem Details optimieren. Dazu gehören laut Bericht unter anderem:

feinere Abstimmungen bei Transparenz-Effekten

verbesserte Lesbarkeit von Bedienelementen

konsistentere Gestaltung über verschiedene Apps hinweg

Ein radikaler Umbau der Oberfläche ist derzeit jedoch nicht zu erwarten.

iOS 27 setzt wohl stärker auf Stabilität

Die Hinweise aus beiden Berichten deuten darauf hin, dass iOS 27 eher ein Update mit Fokus auf Optimierung, Stabilität und Systempflege wird. Nach größeren Veränderungen in den vergangenen Versionen könnte Apple die Gelegenheit nutzen, das System weiter zu stabilisieren und bestehende Funktionen auszubauen.

Solche Zwischenversionen sind bei Apple nicht ungewöhnlich: Häufig folgt auf größere Design- oder Funktionssprünge eine Phase, in der die Plattform vor allem verfeinert und konsolidiert wird.

Für Nutzer könnte das bedeuten, dass iOS 27 zwar weniger spektakuläre Neuerungen bringt, dafür aber ein ausgereifteres und stabileres Nutzererlebnis bietet.