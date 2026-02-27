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Apple hat ein weiteres Update für die Apple Vision Pro freigegeben. Ab sofort steht visionOS 26.3.1 zum Download bereit. Im Fokus steht ein gezielter Bugfix für die Apple TV App, die bei einigen Nutzern nicht wie erwartet funktionierte.

Kleines Update mit konkretem Fix

Bei visionOS 26.3.1 handelt es sich nicht um ein Feature-Update, sondern um ein klassisches Stabilitäts-Release. Laut Apple behebt die Aktualisierung ein Problem, durch das die Apple TV App auf der Vision Pro in bestimmten Szenarien nicht ordnungsgemäß lief.

Konkrete Details zur Fehlerursache nennt Apple traditionell nicht. In der Praxis dürfte es sich um Wiedergabe- oder Startprobleme gehandelt haben, die insbesondere beim Streaming von Inhalten über Apple TV+ oder bei gekauften Filmen aufgefallen sind. Gerade auf der Vision Pro spielt die TV-App eine zentrale Rolle, da sie als Schaltzentrale für immersive Filme, 3D-Inhalte und das persönliche Medienarchiv dient.

Warum der Fix relevant ist

Die Apple Vision Pro positioniert sich als Premium-Gerät für räumliches Computing und hochwertige Medienerlebnisse. Entsprechend sensibel reagieren Nutzer auf Fehler in Kern-Apps. Die Apple TV App ist auf visionOS nicht nur ein Streaming-Client, sondern Teil des Gesamterlebnisses – inklusive großformatiger virtueller Leinwände und Umgebungen.

Ein stabiler Betrieb ist hier entscheidend. Mit visionOS 26.3.1 reagiert Apple offenbar schnell auf gemeldete Probleme und liefert zeitnah eine Korrektur nach.

Installation von visionOS 26.3.1

Das Update lässt sich wie gewohnt direkt auf der Vision Pro installieren:

Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate

Wie bei allen Systemaktualisierungen empfiehlt sich eine Installation bei ausreichend Akkustand beziehungsweise angeschlossenem Netzteil.