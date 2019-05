Neue iOS 13 Funktionen geleaked: Meine Top 10!

Bloomberg hat in einem aktuellen Artikel neue iOS 13 Funktionen und Features verraten. In diesem Video seht Ihr meine persönliche Top 10. Am 3. Juni ist die Keynote der WWDC 2019, auf der die neuen Apple Betriebssysteme final vorgestellt werden.

Read More