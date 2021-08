Lesedauer 28 Sekunden

In dieser Folge geht es unter anderem über die aktuellen Apple News & Leaks der letzten Woche! Wie sieht es aus mit Touch ID beim iPhone 13? Kommt dieses Jahr ein M1X Mac mini? Was ändert sich für Entwickler beim Apps Store? Kriegt Tim Cook seinen Bonus? Dies und mehr in der aktuellen Folge!

