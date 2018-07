#6 iPhone 9 (2018) – DEUTLICH SPÄTER? Bewerte den Beitrag Bewerte den Beitrag

Apple hat sehr schnell reagiert und das Problem mit der CPU Drosselung des neuen MacBook Pro 2018 in Angriff genommen. An anderer Stelle entsteht aber Ungemach: das 6.1″ LCD iPhone (iPhone 9?) 2018 könnte sich verspäten und erst später ausgeliefert werden. Dafür wird es bunt.

