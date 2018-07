#5 MACBOOK PRO 2018 (deutsch): Neue Infos seit Verkaufsstart! Bewerte den Beitrag Bewerte den Beitrag

Seit dem Verkaufsstart der neuen MacBook Pro 2018 (deutsch) wurden die Geräte getestet, auseinander geschraubt und ausprobiert. Wie ist die Performance des 13″ und des 15″ MacBook Pro 2018, wie schlägt sich die neue Tastatur, was haben die Tester bereits rausgefunden? Diese und weitere News im Podcast!

