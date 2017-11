HomePod erst 2018, Apple Park Visitor Center eröffnet & weitere News 5 | 1 gesamt gesamt

HomePod auf 2018 verschoben

Ursprünglich war der Dezember als Release-Termin geplant, gewiss auch um das Weihnachtsgeschäft noch mit zu nehmen. Doch Apple hat die Reißleine gezogen und verkündet, dass der HomePod erst nächstes Jahr in den Handel kommen wird. Genaue Gründe sind nicht bekannt, im Gegensatz zu den AirPods und zum iPhone X will man diesmal wohl nicht auf eine geringe Stückzahl zu Beginn setzen.

Apple Park Visitor Center geöffnet

Apple hat den Visitor Center im Apple Park für die Öffentlichkeit geöffnet. Das imposante Gebäude mit der tollen Glasfassade ist fertiggestellt und bietet viel Abwechslung. Neben dem obligatorischen Apple Store gibt es u.a. auch ein Café und eine Area, in der man Augmented Reality ausprobieren kann.

Neue Modems für die 2018er iPhones

In den zukünftigen iPhones werden neue Modems von Qualcomm und Intel verbaut werden. Ziel ist des die Datenübertragungsrate beim mobilen Surfen weiter zu erhöhen. Parallel forscht Apple gemeinsam mit Intel an neuen 5G Modems. Dies scheint exklusiv zu sein und wäre ein wichtiger Deal für Intel in diesem Segment.

Foto: Apple