Steve Jobs ist auf den Apple-Campus zurückgekehrt Bewerte den Beitrag Bewerte den Beitrag

Vielleicht wird sich Jobs auch wieder in einem offenen Brief an die Apple-Gemeinde wenden, wie er es schon einige Male getan hat. Erst kürzlich sind weitere Details zu seiner Krankheit publik geworden, wonach er sich vor zwei Monaten einer Lebertransplantation unterziehen musste. (ams) (Bild: Apple)