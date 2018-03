Apple-Gadget der Woche: Der wahre Retro-iMac Bewerte den Beitrag Bewerte den Beitrag

Wer glaubt, man müsse sich schon das erste iMac-Modell anschaffen, um sich als Besitzer eines Retro-Geräts bezeichnen zu können, liegt falsch. Denn auch wenn dieser Mac einen Flachbildschirm hat und zu einem erheblichen aus Aluminum besteht – oberflächlich ist er aus der technologischen Steinzeit.

Die Gehäuseschale aus Eichenholz mit Messingbeschlag und Goldverzierungen wird in der Werkstatt von Old Time Computer handgefertigt. Ebenso verhält es sich mit dem Aufsatz für das Keyboard im Schreibmaschinen-Stil. Die Modifikation gibt es für iMacs mit 20- und 24-Zoll-Monitor, ab 265 US-Dollar geht der Spaß los. [via TUAW]