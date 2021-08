Lesedauer 1 Minute(n), 37 Sekunden

Die kommende Apple Watch Series 7 soll in den neuen Gehäusegrößen 41 mm und 45 mm erhältlich sein und damit die seit der Apple Watch Series 4 angebotenen Größen 40 mm und 44 mm ersetzen, wie ein Leaker auf der chinesischen Plattform Weibo berichtet.

Neue Gehäusegrößen

Der Account, der die Leaks weitergibt, heißt „UnclePan“, und hat bereits in der Vergangenheit Informationen über Apples Pläne geteilt. Laut einem Posting des Leakers in dieser Woche wird die kommende Series 7 in den Gehäusegrößen 41 mm und 45 mm erscheinen.

Bis zur Apple Watch Series 4 hatte Apple 38 mm und 42 mm Gehäusegrößen im Portfolio. Mit der Series 4 im Jahr 2018, die ein größeres Display enthielt, wurden die Gehäusegrößen mit 40 mm und 44 mm Optionen größer und ersetzten die alten Abmessungen. Ein Vorteil der Apple Watch ist die Kompatibilität mit älteren Apple Watch Armbändern.

Watch-Bänder bleiben kompatibel

Seit der Series 4 sind alle Apple-Watch-Bänder mit jeder Generation kompatibel. Laut dem Informanten wird dies auch bei der Apple Watch Series 7 der Fall sein, so dass Armbänder, die für 40- und 44-mm-Apple Watches entwickelt wurden, mit den neueren 41- und 45-mm-Größen kompatibel sind.

Die Vergrößerung der Gehäusegröße ist nicht völlig überraschend, da erwartet wird, dass die kommende Apple Watch kleinere Lünetten und ein flaches Design haben wird, was eine größere Oberfläche des Displays ermöglicht.

Neue Gehäusefarbe

Laut dem YouTuber Jon Prosser wird die Apple Watch Series 7 neben einem aktualisierten, flachen Design mit einem größeren Display auch in einer neuen grünen Gehäusefarbe vorgestellt werden. Prosser hatte bereits im Mai Renderings veröffentlicht, die zeigen, wie die kommende Apple Watch aussehen könnte.

Es wird erwartet, dass die Apple Watch Series 7 zusammen mit dem iPhone 13 auf einem digitalen Apple Event im nächsten Monat vorgestellt wird. In den kommenden Monaten erwarten wir weitere neue Produkte wie neue iPads, aktualisierte AirPods, einen M1X Mac mini und neu gestaltete MacBook Pros.

