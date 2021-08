Die im nächsten Jahr erscheinenden iPhones und Macs könnten mit Chips ausgestattet sein, die im 3nm-Verfahren hergestellt werden. Apples führender Chip-Zulieferer TSMC plant, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres mit der Massenproduktion von 3nm-Chips für Apple zu beginnen, so ein kommender Bericht von der DigiTimes.

Die Vorschau auf den vollständigen Bericht, der morgen veröffentlicht wird, lautet:

TSMC ist auf dem besten Weg, seine 3nm-Prozesstechnologie in der zweiten Hälfte 2022 für Apple Geräte in die Massenproduktion zu bringen, so Quellen aus der Industrie.