Apple hat sein mit Spannung erwartetes iPhone 13 und Apple Watch Series 7 Event für den 14. September offiziell bestätigt. Das Event wird komplett virtuell sein und aus dem Apple Park gestreamt. Apple bewirbt das Event im September mit dem Slogan: „California streaming“.

Apple September-Event ist offiziell

Das Apple Event am 14. September wird um 19 Uhr unserer Zeit stattfinden. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Apple sein jährliches September-Event aufgrund der COVID-19-Pandemie komplett virtuell abhält.

Das Event am 14. September wird auf der Apple-Website, auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens und über die Apple TV-Anwendung auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV live gestreamt.

Easter Egg auf der Event-Page

Seit letztem Jahr versteckt Apple bei jeder Event-Ankündigung kleine AR-Easter Eggs. Es gab eins beim Apple Watch und iPad Event, bei der iPhone 12 Einführung, beim M1 Mac Event und beim 2021 Spring Loaded Event.

Jetzt hat Apple ein weiteres Easter Egg für das „California Streaming“-Event versteckt. Wenn Ihr auf Eurem iPhone oder iPad die Apple Events-Seite aufrufen, tippt oben einfach auf das Event-Logo/Apple-Logo, um das AR-Gimmick zu starten.

iPhone 13 #AppleEvent Hashflag jetzt live auf Twitter

Apple hat auch einen neuen Hashtag zu Twitter hinzugefügt. Wenn Ihr den Hashtag #AppleEvent tweetet, zeigt Twitter eine Mini-Version des Apple-Logos an, das in der Einladung zu der Veranstaltung abgebildet ist.

Dies ist nicht das erste Hashtag von Apple auf Twitter – letztes Jahr hat Apple mehrere verschiedene Hashtags verwendet, um seine Herbstveranstaltungen zu bewerben. Dieses Jahr hat Apple bereits Hashtags für das Spring Loaded Event und die WWDC21 genutzt.

