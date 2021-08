Lesedauer 59 Sekunden

Das iPhone 12 war auch dank der Unterstützung von 5G ein großer Verkaufserfolg für Apple. Es scheint, als wolle Apple die Erfolgsgeschichte fortsetzen, indem es dem iPhone 13 in diesem Jahr eine weitere neue Funktechnologie spendiert. In einer Investorennotiz schreibt der Analyst Ming-Chi Kuo am Wochenende, dass er erwartet, dass die kommenden iPhone 13-Modelle Low-Earth-Orbit (LEO)-Satellitenkommunikation unterstützen werden. Damit könnten iPhone 13 Nutzer Nachrichten versenden und Anrufe tätigen, auch wenn sie sich nicht innerhalb der üblichen 4G/5G-Mobilfunkabdeckung befinden.

Bloomberg berichtete erstmals im Jahr 2019 über Apples Ambitionen zur Nutzung von Satellitentechnologie für die Datenübertragung auf iPhones. Dies ist jedoch der erste Bericht darüber, dass die Funktion beim iPhone 13 zum Einsatz kommen soll.

Kuo spekuliert, dass die LEO-Satellitenkommunikation in Zukunft auch vom kommenden Apple AR-Headset oder dem Apple Car genutzt werden könnte. Das iPhone 13 soll eine angepasste Version des Qualcomm X60 Basisband-Modem-Chips bekommen, der die Kommunikation über Satellit unterstützt.

Es ist noch unklar, ob das Versenden von Nachrichten und das Tätigen von Anrufen über Satellit nur mit Apple-Diensten wie iMessage und FaceTime funktionieren wird, und ob für die Nutzung Gebühren anfallen werden.

