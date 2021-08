Lesedauer 1 Minute(n), 31 Sekunden

In der aktuellen Ausgabe seines Power On Newsletters hat Mark Gurman von Bloomberg bestätigt, dass Apple das iPhone 13 nicht mit Touch ID ausstatten wird, da das Unternehmen das „langfristiges Ziel“ verfolgt, den Face ID-Sensor ohne Notch in das Display zu integrieren.

„Obwohl Apple ein im Bildschirm integriertes Touch ID für das kommende iPhone getestet hat, wird es dieses Jahr nicht zum Einsatz kommen. Ich glaube, dass Apple bei seinen höherwertigen iPhones voll und ganz auf Face ID setzt und das langfristige Ziel darin besteht, Face ID im Display selbst zu implementieren.“ Mark Gurman

Touch ID oder Face ID?

Obwohl fast jedes Jahr Gerüchte kursieren, dass Apple Touch ID in die iPhones einbauen wird, wird dies zumindest im Jahr 2021 nicht der Fall sein. Laut Gurman plant das Unternehmen etwas Ähnliches wie Samsung mit dem in den Bildschirm integrierten Kamerasensor des Galaxy Z Fold3.

Bloomberg nennt zwei Möglichkeiten, wie Apple in Zukunft mit Face ID und Touch ID umgehen könnte, und denkt dabei an unterschiedliche Strategien für Einsteiger- und High-End-iPhones:

Bei den Pro Modellen könnte Face ID im Bildschirm integriert werden, wobei die Low-End-Modelle die Notch behalten.

Die Pro Modelle erhalten Face ID im Bildschirm, während bei den Low-End-Modellen Touch ID im Bildschirm Einzug hält.

Noch wenige Wochen

Jüngste Gerüchte besagen, dass Apple eine kleinere Notch, ein Display mit 120Hz Bildwiederholfrequenz, bis zu 1 TB Speicherplatz in den Pro-Modellen, einen schnelleren A15 Chip sowie neue Kamerasensoren einbauen wird.

Wahrscheinlich wird Apple in weniger als einem Monat vier neue iPhones vorstellen. Außerdem wird dieses Jahr das letzte mit einem Mini-Modell sein, da sich das kleinere iPhone nicht so gut verkauft hat, wie vom Unternehmen erwartet. Laut dem Apple-Analysten Ming-Chi Kuo könnte das Unternehmen für die iPhones des Jahres 2022 Touch ID im Bildschirm einführen.

