Netflix hat bestätigt, dass seine iPhone- und iPad-Anwendungen ab sofort Spatial Audio unterstützen. Das Unternehmen hat damit begonnen hat, die Spatial Audio-Unterstützung auf iPhone und iPad unter iOS 14 auszurollen.

Spatial Audio kann im Kontrollzentrum eingestellt werden und steht exklusiv für die AirPods Pro und AirPods Max zur Verfügung.

Spatial Audio verwendet direktionale Audiofilter, um „Klänge praktisch überall im Raum abzuspielen und um ein faszinierendes Klangerlebnis zu schaffen.“ Dadurch werden die Surround-Kanäle immer an der richtigen Stelle platziert, auch wenn du deinen Kopf drehst oder dein Gerät bewegst.

Spatial Audio mit dynamischer Kopfverfolgung bringt das Kinoerlebnis direkt auf die AirPods Pro. Durch die Verwendung von direktionalen Audiofiltern und die Anpassung der Frequenzen, kann Spatial Audio Klänge praktisch überall im Raum platzieren und so ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis schaffen. Mithilfe des Gyroskops und des Beschleunigungssensors in den AirPods Pro und dem iPhone verfolgt Spatial Audio die Bewegungen des Kopfes und des Geräts, vergleicht die Bewegungsdaten und passt dann das Klangfeld so an, dass es auf dem Gerät stabil bleibt, auch wenn sich der Kopf bewegt.