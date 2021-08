Lesedauer 1 Minute(n), 24 Sekunden

Apple plant für den Herbst mehrere Events, um neue iPhones, Apple Watches, aktualisierte AirPods, das überarbeitete iPad mini und die neu gestalteten MacBook Pros vorzustellen, so der angesehene Bloomberg-Journalist Mark Gurman.

In seinem aktuellen Power On Newsletter schreibt Gurman, dass Apple im kommenden Herbst mehrere Events veranstalten wird, wobei beim ersten Event im September das iPhone 13 vorgestellt werden soll. Letztes Jahr wurde das iPhone 12 aufgrund der Produktionsverzögerungen erst im Oktober angekündigt. Das iPhone-Event 2020 konzentrierte sich dabei nicht nur auf neue iPhones, sondern stellte neue Apple Watches, iPads und Services vor.

Neue iPhones im September

Es wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr zu seiner Tradition zurückkehrt, das neue iPhone im September anzukündigen, wie mehrere Berichte voraussagen. In seinem heutigen Newsletter wiederholte Gurman seine Prognose für das iPhone 13 hinsichtlich der Updates für die Kamera, die sich an professionelle Nutzer richten soll, für verbesserte Displays und eine kleinere Notch.

Neben den neuen iPhones erwartet Gurman, die dritte Generation der AirPods mit aktualisiertem Design, ein aktualisiertes iPad mini mit größerem Display, dünneren Rändern und verbesserter Leistung sowie die Apple Watch Series 7 mit flacherem und verbessertem Display und mehr Leistung.

Neue Macs Ende des Jahres

Die mit Spannung erwarteten MacBook Pros mit Mini-LED-Displays, aktualisiertem Design und dem Apples M1X Chip werden laut Gurman im November verfügbar sein. Zwei Jahre nach dem 16-Zoll-MacBook Pro, das zuletzt im November 2019 vorgestellt wurde.

Das erste Herbst-Event im September wird voraussichtlich die neuen iPhones, Apple Watches und AirPods beinhalten. Die neuen iPads und mögliche Updates für einige Apple Services könnten bei einem zweiten Event folgen. Das letzte Event der Saison soll sich dann auf die Macs konzentrieren.